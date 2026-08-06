Экономист спрогнозировала, сколько доллар будет стоить в сентябре

На колебания курса могут повлиять ключевая ставка, бюджетные валютные операции и внешнеторговая динамика В сентябре курс доллара превысит 80 рублей, прогнозирует Ирина Ахмадуллина, кандидат экономических наук и управляющий активами, для "Газеты.