Экономист спрогнозировала, сколько доллар будет стоить в сентябре

На колебания курса могут повлиять ключевая ставка, бюджетные валютные операции и внешнеторговая динамика В сентябре курс доллара превысит 80 рублей, прогнозирует Ирина Ахмадуллина, кандидат экономических наук и управляющий активами, для "Газеты.
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