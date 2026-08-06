Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Экономист спрогнозировала, сколько доллар будет стоить в сентябре

Экономист спрогнозировала, сколько доллар будет стоить в сентябре

На колебания курса могут повлиять ключевая ставка, бюджетные валютные операции и внешнеторговая динамика В сентябре курс доллара превысит 80 рублей, прогнозирует Ирина Ахмадуллина, кандидат экономических наук и управляющий активами, для "Газеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии