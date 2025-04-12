Строительство линии 500 кВ ПС Карабатан – ПС Бейнеу – ПС Мангыстау идет с опережением графика

Об этом стало известно во время заседания оперативного шштаба по обеспечению экономического роста страны, которое прошло под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает inAktau.
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