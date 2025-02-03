В семье из Красноярска, потерявшей четырех детей после борьбы с тараканами, погиб пятый ребенок

Соседи заговорили про злой рок, преследующий семью фото: Shutterstock/Fotodom.ruИстория, в которой четверо детей в семье из Красноярского края погибли после того, как отец распылил средство от насекомых, получила нехорошее продолжение.
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