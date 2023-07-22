Эксперт дал совет, как получить больше отпускных

Бухгалтерия выплачивает отпускные по специальной формуле, зная ее, можно спланировать отпуск и проверить, корректно ли предприятие производит выплаты своим работникам, заявил декан факультета права профессор Высшей школы экономики Вадим Виноградов.
Бухгалтерия выплачивает отпускные по специальной формуле, зная ее, можно спланировать отпуск и проверить, корректно ли предприятие производит выплаты своим работникам, заявил декан факультета права профессор Высшей школы экономики Вадим Виноградов.
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