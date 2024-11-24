США после получения уведомления о пуске баллистической ракеты «Орешник» поделились данной информацией с Великобританией и Францией, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Стало известно, что сделали США после оповещения о пуске «Орешника»
Комментарии
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Иван Ураганов
Так пиндосы и незалежную тоже предупредили,что по ним собираются жахнуть.
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14 час.
Aлексей Boubnov
Россия будет предупреждать мирное население о прилете "Орешника"!? Чтобы мирное население уходило от тудова, а ВСУ будет сидеть и ждать когда ОНО прилетит. Так что ли!?
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12 час.
Генрих
Меньше всего следует верить тому, что вещает Коротченко...бывший начальник мастерской средств связи. Вездесущий Песков открестился от подобных знаний в связи с особой секретностью и проекта и времени его применения, а это надутое мурло тут как тут...
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8 час.
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