Стало известно, что сделали США после оповещения о пуске «Орешника»

Иван Ураганов Так пиндосы и незалежную тоже предупредили,что по ним собираются жахнуть.

Aлексей Boubnov Россия будет предупреждать мирное население о прилете "Орешника"!? Чтобы мирное население уходило от тудова, а ВСУ будет сидеть и ждать когда ОНО прилетит. Так что ли!?