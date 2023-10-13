В «Артеке» прошел День Родины, посвященный России и ее регионам

Более 3000 детей из разных лагерей международного центра "Артек" приняли участие в мероприятиях, посвященных истории, культуре и традициям нашей страны, об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Крым в своем официальном телеграмм-канале.
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