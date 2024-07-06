Украинская дипломатия: Место российской цивилизации в Азии

Украине следует до конца довести свой выбор курса на Запад. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил бывший министр иностранных дел Украины, посол в Великобритании в 2020—2023 годах Вадим Пристайко.