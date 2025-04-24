Если по утрам вам не нравится, как вы выглядите, то перестаньте по вечерам делать то, что вам нравится...

- Потом я долго ходила к семейному психологу. - А почему перестала? - Жена психолога была против. В комнату вбегает бледная горничная: - Мадам! Ваш муж лежит без дыхания посреди гостиной, в руке у него какая-то бумажка, а рядом сверток.