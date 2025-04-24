Приколисты
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Приколисты

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Если по утрам вам не нравится, как вы выглядите, то перестаньте по вечерам делать то, что вам нравится...

Если по утрам вам не нравится, как вы выглядите, то перестаньте по вечерам делать то, что вам нравится...

- Потом я долго ходила к семейному психологу. - А почему перестала? - Жена психолога была против. В комнату вбегает бледная горничная: - Мадам! Ваш муж лежит без дыхания посреди гостиной, в руке у него какая-то бумажка, а рядом сверток.

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