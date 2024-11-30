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Царьград

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В Москве набирает популярность пластическая операция по удлинению линии жизни

В Москве набирает популярность пластическая операция по удлинению линии жизни

Хирурги-косметологи могут изменить рисунок линий на ладонях по желанию клиента.В Москве появился спрос на новый вид пластических операций - изменение линий на ладонях.

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Комментарии
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Амара Карпова
От судьбы не уйти💯дебилы😂
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16 час.

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