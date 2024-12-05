США хотят тайно добить «Северный поток-2»

Поражает то, что американцы уверены до сих пор, что они умнее всех на свете, хотя на самом деле, их хитрож...сть уже видна даже "самым отсталым слоям населения" планеты.

Дмитрий Бакланов

Рано или поздно война закончится. А после войны по нему можно и газ попродавать. В проигравшую Европу, которой будет уже не до запретов. Российский. Или американский, Если Россия отойдет Америке.