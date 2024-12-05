Загадочные утечки стали звучать в западной прессе на уходящей неделе – о том, что некий американский бизнесмен ведет переговоры о покупке у Газпрома взорванных в Балтийском море газопроводов.
США хотят тайно добить «Северный поток-2»
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Поражает то, что американцы уверены до сих пор, что они умнее всех на свете, хотя на самом деле, их хитрож...сть уже видна даже "самым отсталым слоям населения" планеты.
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16 час.
Дмитрий Бакланов
Рано или поздно война закончится. А после войны по нему можно и газ попродавать. В проигравшую Европу, которой будет уже не до запретов. Российский. Или американский, Если Россия отойдет Америке.
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15 час.
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