Я уже много раз писал о том, что за свою жизнь общался с иностранцами из западных стран бесчисленное количество раз.
А знаете, что очень не нравится европейцам и американцам в россиянах? Мы круты вне зависимости от количества денег
Комментарии
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Игорь Василевский
автор - нравися он кому или нет, но поставил очень важный и четкий вопрос - Мы, русские, обязаны уважать и себя и свою Россию. Не хочешь - не скули, если на тебя в гейропах чихнула или плюнула не просто коренная нелюдь, но и какая нибудь африканская негра, понаехавшая за халявным пособием. Уважай себя, и все остальные будут уважать тебя!
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4 час.
Ирина52
Минимальные зарплаты,как и пенсии, получают многие: санитарки, библиотекари, социальные работники... В том числе моя соседка, которая работала библиотекарем и социальным работником.И чем меньше зарплата и пенсия, тем меньше и индексация. Лично у меня пенсия 27, но я уходила с должности доктора наук, профессора, со стажем 44 года... Так что и у нас не лучше, чем в Австрии...По крайней мере, сейчас. Капитализм, господа, во всем его непотребстве...
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3 час.
Ирина52
"А вот про пенсию в 12 тысяч брехать не надо. У меня 29 (при стаже 31 год и 1 группе с детства": это каким же образом при 1 группе инвалидности -СТАЖ 31 год, если при этой группе работа запрещена? Мамочка-начальник фиктивно оформляла поперек закона?
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3 час.
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