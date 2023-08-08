А знаете, что очень не нравится европейцам и американцам в россиянах? Мы круты вне зависимости от количества денег

Игорь Василевский автор - нравися он кому или нет, но поставил очень важный и четкий вопрос - Мы, русские, обязаны уважать и себя и свою Россию. Не хочешь - не скули, если на тебя в гейропах чихнула или плюнула не просто коренная нелюдь, но и какая нибудь африканская негра, понаехавшая за халявным пособием. Уважай себя, и все остальные будут уважать тебя!

Ирина52 Минимальные зарплаты,как и пенсии, получают многие: санитарки, библиотекари, социальные работники... В том числе моя соседка, которая работала библиотекарем и социальным работником.И чем меньше зарплата и пенсия, тем меньше и индексация. Лично у меня пенсия 27, но я уходила с должности доктора наук, профессора, со стажем 44 года... Так что и у нас не лучше, чем в Австрии...По крайней мере, сейчас. Капитализм, господа, во всем его непотребстве...