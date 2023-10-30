Украинские больницы забиты безумными ВСУшниками – нацист Мосийчук

АЛ

Антонина Лаврентьева

Это беда и устроила все это жи довская власть Украины.наркоманами легче управлять, но быть рядом опасно, вот они их на фронт и гонят.Зеля конченый суб"ект.Денег заработал, жена в деньгах купается.Не каждый миллионер может купить вещицу украшение за 1 млн.дол., она может себе позволить.А дурачки воюют с русскими , дерутся умирают и их семьи нищие.Страна идиотов!Евреи давно там все продали и их земли не при надлежат украинцам..Россия все земли вернет назад!