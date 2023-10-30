Политнавигатор Массовое употребление тяжёлых наркотиков в подразделениях ВСУ приводит к появлению большого количества опасных сумасшедших.
Украинские больницы забиты безумными ВСУшниками – нацист Мосийчук
Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Это беда и устроила все это жи довская власть Украины.наркоманами легче управлять, но быть рядом опасно, вот они их на фронт и гонят.Зеля конченый суб"ект.Денег заработал, жена в деньгах купается.Не каждый миллионер может купить вещицу украшение за 1 млн.дол., она может себе позволить.А дурачки воюют с русскими , дерутся умирают и их семьи нищие.Страна идиотов!Евреи давно там все продали и их земли не при надлежат украинцам..Россия все земли вернет назад!
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2 д.
Регина Толстоброва
Весь народ перепортила власть. Одни погибнут. станут калеками.другие наркоманами. Ужас какой!
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1 д.
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