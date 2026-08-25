Red Wings запустит рейсы из Москвы в Улан-Батор летом 2027 года

Авиакомпания Red Wings планирует открыть прямые рейсы из Москвы в Улан-Батор летом 2027 года. Рейсы будут выполняться на российских самолетах Ту-204/214 с частотой до двух-трех раз в неделю при получении всех необходимых разрешений.
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