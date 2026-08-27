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Московский комсомолец в Израиле

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Задержание террористки с ножом у Ганот: предотвращён теракт в центре Израиля

Задержание террористки с ножом у Ганот: предотвращён теракт в центре Израиля

Сегодня утром, 27 августа, израильские военные при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК) задержали женщину в районе перекрёстка Ганот (Ганей Тиква, центральный Израиль), подозреваемую в подготовке теракта с применением холодного оружия .

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