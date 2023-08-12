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Недосчиталась бабушек!

Недосчиталась бабушек!

- Мы сами вырастили своих детей, а ваши дети никому не интересны, сами с ними и плюхайтесь!Такой фразой часто отвечают современные бабушки на любое покушение на их свободу.

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Комментарии
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Лиза Ростовчанка
Бабушки только номинально,по факту еще трудоспособные женщины старшего возраста.Заняты на работе,в свободное время посещают тренажерку,фитнес,путешествуют,дачи.И вот в этот график могут втиснуть подрастающего внука только изредка и ненадолго.
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