Французский военный корреспондент Лоран Брайар сообщил, что среди французских наемников, действующих на стороне Украины, 35% составляют неонацисты.
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