Система подавления БПЛА «Аргус-Антифурия»

Изделие "Аргус-Антифурия" на треноге Целый ряд отечественных предприятий, в т.ч. новички отрасли, работают над созданием различных средств противодействия беспилотной авиации и регулярно демонстрируют новые разработки.
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