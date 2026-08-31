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Берлин расследует кибератаку: хакеры требуют 30 BTC за украденные данные

Берлин расследует кибератаку: хакеры требуют 30 BTC за украденные данные

Власти Берлина отказались удовлетворить требование о выкупе в размере 30 BTC после кибератаки на два государственных учреждения, при этом официальные лица пока не подтвердили объем украденных данных.

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