Тренер «Хетафе» о критике стиля команды: «Если бы Хави был на моем месте, то не играл бы в футбол «Барселоны»

В первом туре нового сезона Ла Лиги клуб сыграл вничью с «Барселоной» (0:0). В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата.
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