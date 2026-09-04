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Орловские новости

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Орловская область обеспечит жильём жертв политических репрессий

Орловская область обеспечит жильём жертв политических репрессий

Выплата на покупку жилья в Орловской области для пострадавших от репрессий составит 33 кв. м для одиноких граждан и по 18 «квадратов» на каждого члена семьи из двух и более человек, исходя из средней стоимости жилья в регионе.

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