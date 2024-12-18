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Военный историк допустил, что УВБ-76 может быть любительской радиостанцией

Военный историк допустил, что УВБ-76 может быть любительской радиостанцией

Военный историк Юрий Кнутов, комментируя информацию о том, что «радиостанция Судного дня» УВБ-76 транслирует песню SHAMAN «Я русский», а также «Лебединое озеро» и гимн СССР, отметил в беседе с RT, что это может быть любительский проект.

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