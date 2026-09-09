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МОСИНФОРМ

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Почти 2,4 млн раз водители оплатили проезд по проспекту Багратиона через «Парковки России»

Почти 2,4 млн раз водители оплатили проезд по проспекту Багратиона через «Парковки России»

Почти 2,4 миллиона раз автомобилисты оплатили проезд по проспекту Багратиона в приложении «Парковки России» за три года работы сервиса.

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