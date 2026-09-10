Роб Смедли: Хэмилтон оказывает на Леклера психологическое давление

Ferrari Бывший инженер Ferrari Роб Смедли считает, что психологическое давление из-за соседства с вернувшимся в форму Льюисом Хэмилтоном может быть одной из причин нестабильных выступлений Шарля Леклера в сезоне-2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым