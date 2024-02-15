Милохин заявил о желании зарабатывать в России и жить за границей

Уехав из России, Даня Милохин лишился и больших денег, которые мог свободно здесь зарабатывать. Без своих гонораров жизнь в Эмиратах, судя по всему, оказалась нелегкой, поэтому блогер заявил, что хотел бы снова выступать на своей Родине.