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Милохин заявил о желании зарабатывать в России и жить за границей

Милохин заявил о желании зарабатывать в России и жить за границей

Уехав из России, Даня Милохин лишился и больших денег, которые мог свободно здесь зарабатывать. Без своих гонораров жизнь в Эмиратах, судя по всему, оказалась нелегкой, поэтому блогер заявил, что хотел бы снова выступать на своей Родине.

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