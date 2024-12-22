В Керчи из-за мазута введен режим ЧС

В Керчи введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, на берегу начал появляться мазут, утекший в море после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе.
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