Русская весна
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Русская весна

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Почти 100 тысяч узбекистанцев покинули Россию за 10 дней

Почти 100 тысяч узбекистанцев покинули Россию за 10 дней

За десять дней из России в Узбекистан вернулись 96 415 граждан. Массовый отъезд зафиксирован с 25 августа по 5 сентября.

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