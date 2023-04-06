Троллейбусы перекрыли движение на пересечении Ленинского и Стачек

Водители из-за произошедшего попали в серьезную пробку, растянувшуюся на 2 км. Троллейбусы встали на пересечении Ленинского проспекта и проспектом Стачек в Северной столице утром 6 апреля около 10:00.
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