Удмуртия оказалась на первом месте по плотности популяции лося в ПФО

По результатам мониторинга охотничьих ресурсов в Удмуртии насчитывается почти 19,5 тыс. особей лося. Динамика численности имеет выраженную положительную тенденцию, рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов.
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