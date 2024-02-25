Заморозкой участия Армении в ОДКБ Пашинян шантажирует Путина

После встречи и переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Ереван «заморозил» свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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