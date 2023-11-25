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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко о победе Фалеевой: «Анастасия была фаворитом гонки. Пока не стал бы делать далекоидущих выводов, спортсменки только разгоняются»

Лыжница победила на первом этапе Кубка России в Вершине Теи. «Победа Насти была вполне ожидаемой, она и в прошлом году здесь победила в спринте.

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