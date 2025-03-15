Михаил Развожаев: После похода по БСТ конечно побывал на пляже Серебряный, проверил ситуацию с выбросами мазута

После похода по БСТ конечно побывал на пляже Серебряный, проверил ситуацию с выбросами мазута.Напомню, что по моему поручению на этой неделе Департамент общественной безопасности совместно с лесниками и Роспотребнадзором проводят обследование всей береговой линии от Андреевки до ЮБК.