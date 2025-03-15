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Михаил Развожаев: После похода по БСТ конечно побывал на пляже Серебряный, проверил ситуацию с выбросами мазута

Михаил Развожаев: После похода по БСТ конечно побывал на пляже Серебряный, проверил ситуацию с выбросами мазута

После похода по БСТ конечно побывал на пляже Серебряный, проверил ситуацию с выбросами мазута.Напомню, что по моему поручению на этой неделе Департамент общественной безопасности совместно с лесниками и Роспотребнадзором проводят обследование всей береговой линии от Андреевки до ЮБК.

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