Михаил Развожаев: После похода по БСТ конечно побывал на пляже Серебряный, проверил ситуацию с выбросами мазута

После похода по БСТ конечно побывал на пляже Серебряный, проверил ситуацию с выбросами мазута.Напомню, что по моему поручению на этой неделе Департамент общественной безопасности совместно с лесниками и Роспотребнадзором проводят обследование всей береговой линии от Андреевки до ЮБК.
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