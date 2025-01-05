Отказ в регистрации Ольмо, 872-й гол Овечкина, крупные победы «Барсы» и «Сити», ничьи «Челси» и «Арсенала», Байден наградил Месси, Андреева и Шнайдер выиграли в Брисбене и другие новости

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1. Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Ольмо и Виктора.

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Комментарии
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Лена Мисько
Бублик ну такую глупость сморозил )) Это когда же туда по 60 тысяч человек приходило? Наверное ему эту сказку Ротенберг рассказал...
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16 час.
Лена Мисько
а Губерниев это вообще нечто засунул бы свой поганый язык в задницу сам он дрянь
Ответить
16 час.
КУАТ
Кто-то пытался возразить минусом (дизлайком).
Ответить
9 час.

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