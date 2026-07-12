Конспирологические теории об убийстве Кирка вызвали раскол в среди правых в США

Ross D. Franklin/AP/TASS В американских правых кругах, в том числе внутри движения MAGA (англ. Make America Great Again – "Вернем Америке былое величие"), усилился раскол из-за конспирологических теорий об убийстве политического активиста Чарли Кирка, пишет 12 июля обозреватель The Telegraph Поппи Вуд.
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