🌎🇺🇸🇷🇺 Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Фонда Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice, CFJ).
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🌎🇺🇸🇷🇺 Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Фонда Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice, CFJ).
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