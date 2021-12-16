В Горловке мужчина ударил сына ножом

Во временно оккупированной Горловке мужчина ударил сына ножом в живот. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Во временно оккупированной Горловке мужчина 1954 года рождения в ходе ссоры, спровоцированной нетрезвым сыном, нанес ему удар ножом в живот.