Совфед обсудит борьбу с незаконной миграцией

Сенаторы рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации перечень законов, направленных на противодействие нелегальной миграции, а также обсудят ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
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