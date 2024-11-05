Совфед обсудит борьбу с незаконной миграцией

Политика как она есть

Сенаторы рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации перечень законов, направленных на противодействие нелегальной миграции, а также обсудят ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.