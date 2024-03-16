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За неделю цены на нефть выросли на 3,8–4,8%

За неделю цены на нефть выросли на 3,8–4,8%

По итогам минувшей недели стоимость нефти марок Brent и Urals выросла на 3,8–4,8%. Рост цен на нефть продолжается на фоне дисбаланса спроса и предложения, в том числе в связи с атаками хуситов на торговые суда в Красном море.

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