Ожирение становится проблемой для волгоградсцев

В минувшем году в области был выявлен 8 161 случай впервые выявленной заболеваемости ожирением. Показатель заболеваемости составил 329,8 случаев на 100 тысяч жителей региона — это выше показателя по России (253,9 случаев на 100 тысяч жителей).