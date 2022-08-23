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Ожирение становится проблемой для волгоградсцев

Ожирение становится проблемой для волгоградсцев

В минувшем году в области был выявлен 8 161 случай впервые выявленной заболеваемости ожирением. Показатель заболеваемости составил 329,8 случаев на 100 тысяч жителей региона — это выше показателя по России (253,9 случаев на 100 тысяч жителей).

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