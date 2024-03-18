«Дольше ожиданий». Предсказано решение ЦБ по ставке в эту пятницу

ЦБ предпочтет оставить ключевую ставку без изменений, чтобы оценить, являются ли последние данные Росстата о нулевом росте цен признаком разворота тренда, считает участник консенсус-прогноза РБК, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.
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