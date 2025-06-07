Гол липецкого хоккеиста Куликова помог «Флориде» сравнять счет в финальной серии

Сегодня, 7 июня, состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном». Победу одержала команда липецкого защитника Куликова, который отметился голом в середине матча, сообщает ТГ-канал «Наш хоккей» https://t.