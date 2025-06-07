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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Гол липецкого хоккеиста Куликова помог «Флориде» сравнять счет в финальной серии

Гол липецкого хоккеиста Куликова помог «Флориде» сравнять счет в финальной серии

Сегодня, 7 июня, состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном». Победу одержала команда липецкого защитника Куликова, который отметился голом в середине матча, сообщает ТГ-канал «Наш хоккей» https://t.

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