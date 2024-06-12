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NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран

NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран

В инструкции пограничным патрулям дано указание пускать в США мигрантов из ста с лишним стран © РИА Новости Александр Гальперин Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Пограничники штата Калифорния получили приказ немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран после их задержания, сообщает NYP.

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