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РИА Новости: вертолет Ми-8 врезался в сопку, предварительно, погибли все туристы

На Камчатке прекративший в субботу, 31 августа, выходить на связь вертолет Ми-8 врезался в сопку. По предварительной информации краевых экстренных служб, погибли все пассажиры и члены экипажа вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро», - передает РИА Новости.

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