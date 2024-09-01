РИА Новости: вертолет Ми-8 врезался в сопку, предварительно, погибли все туристы

На Камчатке прекративший в субботу, 31 августа, выходить на связь вертолет Ми-8 врезался в сопку. По предварительной информации краевых экстренных служб, погибли все пассажиры и члены экипажа вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро», - передает РИА Новости.