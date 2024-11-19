Замглавы пресс-службы Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх проинформировала о том, что власти державы не станут говорить о том, как много ракет ATACMS оказалось отправлено Вооружённым силам киевского режима.
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