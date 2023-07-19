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«Развели коррупцию, понимаешь, а теперь им Исинбаева вдруг виновата». Егоров об олимпийской чемпионке

«Елена Исинбаева заявила тут, что ее служба в армии была номинальной, а так она живет в Испании и вообще хочет в МОК работать.

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