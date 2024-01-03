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Самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, вынужденно сел в Волгограде

Самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, вынужденно сел в Волгограде

Пассажирский борт «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Инцидент, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Анастасию Голодову, произошел в среду, 3 января, в 11:54 с самолетом, выполнявшим рейс по маршруту Москва — Махачкала.

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