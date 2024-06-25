МИД Нидерландов: Доходы от активов РФ пойдут на средства ПВО для Киева

Руководитель нидерландского внешнеполитического ведомства Ханке Брюинс Слот проинформировала о том, что полученные от подвергшихся заморозке активов России денежные средства планируют задействовать для закупки комплексов ПВО для киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии