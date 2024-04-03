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Неугомонные фейкометы. Соловьев

Неугомонные фейкометы. Соловьев

Для чего разгонять снова фейк, который разобрали уже "по косточкам" ? Фейк: Владимир Соловьев назвал белгородцев тварями и призвал их заткнуться о своих проблемах.

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Комментарии
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Странник
А кто ему дал право так говорить. он что мессия? Я уж молчу про журналистскую этику, это поведение дебильного пропагандона. хотя к Соловьеву относился хорошо. Но его заносит так, что он позорит и себя и власть. .
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13 мин.
Странник
вы за себя и своих детей тоже отвечаете? или дети сами живут так как они хотят? Вы то своих воспитали? как то страна не гордится вашими детьми, так как не знает где они спрятались. Соловьев в отличие от вас личность, а вы особь. Поэтому когда начинаете оскорблять, понимая, что вы никто. так примите и то что вы сами ничтожество.
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10 мин.
С
Странник
а чего сюда влезли? вас кто то спрашивал, раз вы ничего не знаете?
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9 мин.

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