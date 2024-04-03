Неугомонные фейкометы. Соловьев

А кто ему дал право так говорить. он что мессия? Я уж молчу про журналистскую этику, это поведение дебильного пропагандона. хотя к Соловьеву относился хорошо. Но его заносит так, что он позорит и себя и власть. .

Странник

вы за себя и своих детей тоже отвечаете? или дети сами живут так как они хотят? Вы то своих воспитали? как то страна не гордится вашими детьми, так как не знает где они спрятались. Соловьев в отличие от вас личность, а вы особь. Поэтому когда начинаете оскорблять, понимая, что вы никто. так примите и то что вы сами ничтожество.