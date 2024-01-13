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Жизнь, Вселенная и все остальное: почему 42 – это окончательный ответ?

Жизнь, Вселенная и все остальное: почему 42 – это окончательный ответ?

Давайте вспомним книгу Дугласа Адамса “Автостопом по галактике”. Согласно Путеводителю для путешествующих по Галактике, сверхразумная раса существ создала компьютер Думатель (Deep Thought) – второй по производительности за всё существование времени и Вселенной, – чтобы найти Окончательный Ответ на величайший вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого.

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