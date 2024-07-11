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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамес сделал 6 передач в 5 матчах Кубка Америки. Капитан Колумбии превзошел результат Месси в 2021 году (5 ассистов)

Хамес сделал 6 передач в 5 матчах Кубка Америки. Капитан Колумбии превзошел результат Месси в 2021 году (5 ассистов)

Сборная Колумбии вышла в финал турнира, обыграв команду Уругвая (1:0) в полуфинальном матче. На 39-й минуте игры Джефферсон Лерма забил гол после передачи Хамеса Родригеса.

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