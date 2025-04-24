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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» повел 2-1 в серии с «Колорадо», выиграв второй овертайм подряд. Сегин забил победный гол в 3-м матче

Команда тренера Питера Дебура победила 2:1 в овертайме в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. На шестой минуте дополнительного времени нападающий «Старс» Тайлер Сегин забил решающий гол.

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